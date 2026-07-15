Восстановить утерянную трудовую книжку в Новосибирске можно за 15 дней

Если документов на руках нет, их можно запросить у прошлых работодателей или получить выписку в Социальном фонде России. Сделать это проще всего через портал «Госуслуги», в МФЦ или лично в отделении фонда. Сведения о работе после 2020 года хранятся в электронном виде, а более ранние данные при необходимости придется искать в государственных архивах.