Восстановить утерянную трудовую книжку в Новосибирске можно за 15 дней

Новосибирцам рассказали, как восстановить утерянную или испорченную бумажную трудовую книжку. Для этого нужно пройти несколько простых шагов.
Если человек раньше работал только в одной компании, ему достаточно написать заявление в отдел кадров на своем текущем месте работы. Новый дубликат подготовят в течение 15 дней. Тем, кто сменил несколько работодателей, придется собрать подтверждающие документы. Это могут быть старые справки, трудовые договоры или копии приказов о приеме и увольнении.
Если документов на руках нет, их можно запросить у прошлых работодателей или получить выписку в Социальном фонде России. Сделать это проще всего через портал «Госуслуги», в МФЦ или лично в отделении фонда. Сведения о работе после 2020 года хранятся в электронном виде, а более ранние данные при необходимости придется искать в государственных архивах.
После сбора всех справок нужно написать заявление работодателю, который внесет всю информацию в дубликат трудовой книжки.