В Хабаровском крае снимут фильм о снайпере — герое Великой Отечественной войны

В Ванинском районе снимут документальный фильм о земляке, герое-снайпере Кирилле Батуме. Проект реализуют на средства гранта, выигранного Центральной библиотекой Ванино после победы во Всероссийском конкурсе творческих проектов Министерства культуры России, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Фильм будет посвящён уроженцу села Уська-Орочская — снайперу Великой Отечественной войны Кириллу Батуму. В июне 1941 года, окончив семилетнюю школу, в возрасте 19 лет Николай Батум ушел добровольцем на фронт. Участвовал в боевых действиях на Западном фронте. Охотник-дальневосточник стал замечательным снайпером, на счету которого было более 60 уничтоженных фашистов.
Гвардии красноармеец Кирилл Батум за 38 уничтоженных солдат и офицеров противника награждён медалью «За отвагу».
Погиб 19 июля 1943 года. Во время боёв за город Изюм Кирилл Батум и его друг сержант Потап Русских пошли в разведку. Выполнив задание, они пробирались через линию фронта и вышли к немецкому штабу, где проходило совещание. Не имея возможности захватить штаб, они вызвали огонь на себя. Враг был уничтожен, но погибли и оба героя-разведчика.
Сотрудники Центральной библиотеки Ванино во время работы над проектом собирают сведения о земляке-герое: фронтовые сводки, архивные публикации, воспоминания потомков, земляков, родственников. Запланирована поездка в родное село героя, где действует тематический музей.
— В Ванинском районе проходят соревнования по боксу памяти Кирилла Батума, и дети думают, что он был боксером. Наша задача — рассказать молодежи, кем на самом деле он был. Мы покажем Кирилла Батума не просто как строчку в энциклопедии, а как сына своего народа, чья доблесть навсегда вписана в историю района, — рассказали в Центральной библиотеке Ванино.
Завершение работ запланировано на осень.