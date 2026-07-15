В Хабаровском крае снимут фильм о снайпере — герое Великой Отечественной войны

— В Ванинском районе проходят соревнования по боксу памяти Кирилла Батума, и дети думают, что он был боксером. Наша задача — рассказать молодежи, кем на самом деле он был. Мы покажем Кирилла Батума не просто как строчку в энциклопедии, а как сына своего народа, чья доблесть навсегда вписана в историю района, — рассказали в Центральной библиотеке Ванино.