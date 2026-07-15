«От земли до неба»: в комсомольской галерее «Метаморфоза» открылась выставка живописи и акварели хабаровского художника Николая Холодка

Талант, который не успокаивается — так коллеги описывают личность заслуженного художника Николая Холодка. Ему исполнилось 80 лет, но работает он с энтузиазмом молодого творца. Всегда в поиске новых идей, не боится экспериментировать с творческими решениями. Ольга Привалова, директор галереи «Метаморфоза»: У него появились новые живописные работы. В последнее время в живописи у него появилось абстрагирование. То есть он совмещает элементы реализма с абстракцией. Выставка «От земли до неба» демонстрирует способность художника творить в разных стилистических диапазонах. Автор мастерски работает с акварелью и добивается тонких переходов между тёмным и светлым. В живописных картинах границы более жёсткие. Это открывает другие возможности для передачи эмоции. Работает автор не только кистью, но мастихином. Этот инструмент позволяет создавать гармонично смешивать теплые и холодные цвета. И Николай Холодок со снайперской точностью попадает в тональное соотношение. Игорь Грабовский, член Союза художников России: Когда ты смотришь на готовую работу, понимаешь, что очень подобраны пятна, всё собрано. Ты не видишь, как художник до этого работал. Как он подбирал, убирал, чтобы зажечь цвета, которые у него на картине.