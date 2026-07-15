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В Комсомольске проводят занятия по спортивному метанию ножей для участников СВО

Их организует спортивная школа олимпийского резерва в рамках развития адаптивного спорта. Спортивное метание ножа уже несколько лет преподают в хабаровской спортивно-адаптивной школе. Теперь этой дисциплине можно обучаться в Комсомольске. В этом году город получил краевую субсидию на развитие адаптивного спорта. Задача — помочь ветеранам СВО интегрироваться в мирную жизнь. Александр Цупко, ветеран СВО: Интересное такое.

Их организует спортивная школа олимпийского резерва в рамках развития адаптивного спорта. Спортивное метание ножа уже несколько лет преподают в хабаровской спортивно-адаптивной школе. Теперь этой дисциплине можно обучаться в Комсомольске. В этом году город получил краевую субсидию на развитие адаптивного спорта. Задача — помочь ветеранам СВО интегрироваться в мирную жизнь. Александр Цупко, ветеран СВО: Интересное такое ощущение, когда начинает получаться. Ты ловишь этот момент — движение становится однообразным, все ножи летят. Азарт и при этом удовлетворение результатом. Занятия для ветеранов СВО проводит Павел Карепанов. 13 лет он назад воплотил давнюю мечту — открыл клуб стрельбы из лука. Спустя время, там же реализовал другое юношеское увлечение — начал обучать спортивному метанию ножа. Павел Карепанов, инструктор по метанию ножей: У них определенный вес, определённая заточка. Они тупые, ими нельзя порезаться. это специализированный инструмент для метания ножей. Тренировки по адаптивным видам спорта — одно из направлений работы комсомольской школы олимпийского резерва № 1. Туда входят работа с отягощениями и плавание в бассейне. Тренировочный план составляется с учётом ограничений.