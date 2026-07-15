В ЕАО семилетний велосипедист попал под колёса автомобиля на пешеходном переходе

Как сообщили в ГУ МВД России по ЕАО, по предварительным данным, авария случилась в районе дома № 62 по улице Пионерская. Женщина-водитель автомобиля совершила наезд на несовершеннолетнего велосипедиста 2019 года рождения. Установлено, что ребёнок при пересечении проезжей части по нерегулируемому пешеходному переходу не спешился и продолжил движение на велосипеде, где и произошло столкновение. В результате ДТП семилетний мальчик получил телесные повреждения и был госпитализирован в медицинское учреждение. Госавтоинспекция напоминает, что велосипедистам запрещается пересекать дорогу по пешеходным переходам, не спешившись. Перед переходом необходимо остановиться, сойти с велосипеда и перейти дорогу как пешеход. Также родителей предупреждают об административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей, повлёкшее нарушение ПДД.