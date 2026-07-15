Поиск Яндекса
Ричмонд
+30°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Испания повторила рекорд Италии по продолжительности беспроигрышной серии

Победа над сборной Франции в полуфинале чемпионата мира 2026 года позволила испанской национальной команде повторить рекорд Италии по самой длинной беспроигрышной серии в официальных матчах.

Источник: Life.ru

После успеха со счётом 2:0 испанцы довели свою серию без поражений до 37 встреч. За это время команда не уступила ни в одном официальном турнире и продолжает борьбу за титул чемпионов мира.

Последний раз сборная Испании проигрывала 22 марта 2024 года, когда в товарищеском матче уступила Колумбии со счётом 0:1.

До этого рекорд принадлежал сборной Италии, которая не знала поражений в 37 официальных матчах подряд в период с 2018 по 2021 год.

Теперь у испанской команды есть возможность превзойти достижение итальянцев уже в финале чемпионата мира, где она поборется за главный трофей турнира.

Ранее Life.ru рассказывал, что британцы выпьют больше пива, чем в Новый год, пока Месси будет впервые играть со сборной Англии. Второй полуфинал ЧМ-2026 состоится 15 июля и начнётся в 22:00 по московскому времени.

Последние новости с чемпионата мира по футболу ФИФА читайте в специальном разделе Life.ru.

Узнать больше по теме
Франция: одна из ведущих стран Европы
Франция — одно из крупнейших государств Европы и одна из самых влиятельных стран мира. Французская Республика известна богатым культурным наследием, развитой экономикой, сильной дипломатией и значительным вкладом в развитие науки, искусства и философии. Собрали главное о ней.
Читать дальше