«Все спокойно едут, никто не летит»: Илья Соболев высказался о дефиците бензина

В стране сейчас непростая ситуация с бензином. Но Илья Соболев нашел плюс в проблеме, которая волнует россиян.
Комик заметил, что водители стали вести себя спокойнее на дорогах. И дело не в штрафах, а в том, что мало кто готов тратить дорогостоящий бензин без необходимости. "Еду по трассе. Все спокойно едут 90−110 км/ч. Никто никуда не летит. Я понял, в чем прикол. Дело не в штрафах. Просто бензин дорогой, а когда едешь небыстро, он экономится!
Получается, чтобы люди перестали гонять, не обязательно ставить больше камер. Иногда достаточно сделать так, чтобы им самим стало жалко тратить лишнее. Какие же мы все-таки…
Мы, короче, редко меняемся из-за правил. Гораздо чаще — из-за собственных потерь. Пока это касается кого-то другого, можно ехать 160 и еще газовать так, чтобы трубу рвало. Когда начинает касаться собственного кошелька, внезапно оказывается, что и 100 — вполне нормальная скорость. Интересно, чего еще нужно нас лишить, чтобы мы начали бережнее относиться друг к другу, к себе и ко всему вокруг?" — отметил юморист.