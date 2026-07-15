«Все спокойно едут, никто не летит»: Илья Соболев высказался о дефиците бензина

Комик заметил, что водители стали вести себя спокойнее на дорогах. И дело не в штрафах, а в том, что мало кто готов тратить дорогостоящий бензин без необходимости. "Еду по трассе. Все спокойно едут 90−110 км/ч. Никто никуда не летит. Я понял, в чем прикол. Дело не в штрафах. Просто бензин дорогой, а когда едешь небыстро, он экономится!