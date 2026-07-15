Туристов предупредили об угрозах от таксистов в турецком Бодруме: могут силой вытащить из машины

Туристы могут столкнуться с агрессией со стороны таксистов в турецком Бодруме. Об этом предупредил член Ассоциации туроператоров Турции (TÜRSAB) Акын Беке.
«Мы уже сталкиваемся со случаями, когда туристам угрожают только за то, что они воспользовались приложением для заказа автомобиля. Конфликты между водителями происходят практически на глазах у отдыхающих», — сказал Беке РИА Новости, добавив, что водители часто завышают стоимость поездки на такси.
Также сообщается об инциденте, когда водитель такси силой пытался пересадить пассажира, заказавшего такси через приложение, в другой автомобиль и оскорбил его.
Накануне на турецком курорте Кушадасы медики госпитализировали с симптомами пищевого отравления 28 постояльцев одного из отелей.
Тем временем российские туристы пожаловались на заваленные мусором пляжи турецкой Антальи.