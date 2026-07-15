Туристов предупредили об угрозах от таксистов в турецком Бодруме: могут силой вытащить из машины

«Мы уже сталкиваемся со случаями, когда туристам угрожают только за то, что они воспользовались приложением для заказа автомобиля. Конфликты между водителями происходят практически на глазах у отдыхающих», — сказал Беке РИА Новости, добавив, что водители часто завышают стоимость поездки на такси.