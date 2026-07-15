Вратарь «Авангарда» Никита Серебряков заявил об амбициозной цели на сезон

Голкипер омского «Авангарда» Никита Серебряков рассказал, как провёл отпуск и с каким настроем подходит к новому сезону Континентальной хоккейной лиги.
По словам вратаря, за два месяца ему удалось эмоционально восстановиться после тяжёлого года. Лето хоккеист спланировал вместе с женой: супруги путешествовали по России и побывали на море. Впереди у них ещё одна небольшая поездка.
Серебряков добавил, что уже соскучился по тренировкам на льду. Говоря о планах «Авангарда», голкипер не стал называть конкретный результат, но дал понять, что команда нацелена на максимальное достижение.
«У нас цель и мечта только одна. Поэтому будем отдавать всего себя и все силы, чтобы Омск в самом конце мая пошумел», — сказал Никита Серебряков.