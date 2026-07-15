Эксперт Рафикова предупредила об опасности больших доз БАДов с хлорофиллом

«При употреблении хлорофилла из пищи противопоказаний нет. Что касается концентрированных БАДов, есть побочные эффекты со стороны ЖКТ: возможны спазмы, диарея, тошнота, а также окрашивание стула в зеленый цвет. Также прием высоких доз хлорофиллина может повышать чувствительность кожи к ультрафиолету, увеличивая риск солнечных ожогов», — сказала она.