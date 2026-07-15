Массовую обработку от грызунов проведут во Владивостоке с 27 по 31 июля

Масштабная дератизация пройдет с 27 по 31 июля во Владивостоке. Обработку от грызунов проведут во дворах, подъездах, парках, скверах и на других городских территориях, сообщила пресс-служба администрации города.
«С 27 июля в дальневосточной столице стартуют плановые дератизационные мероприятия. В этот день управляющим компаниям рекомендовано обработать от грызунов дворы и подъезды, предпринимателям и организациям — прилегающие территории», — говорится в сообщении.
В парках и скверах, а также на проблемных городских участках обработку по заказу администрации Владивостока проведет подрядная организация.
Профилактические мероприятия по борьбе с грызунами проводятся во Владивостоке регулярно. На муниципальных территориях такую обработку выполняют не реже двух раз в год, а в многоквартирных домах — в соответствии с установленным графиком.
Перед началом работ специалисты обследуют территорию, определяют вид грызунов и степень их распространения, после чего подбирают необходимые средства. Для обработки используются только разрешенные препараты, а работы выполняют лицензированные организации.
Напомним, что в апреле прокуратура Приморского края начала проверку общежития политехнического колледжа во Владивостоке после обращений студентов, которые жаловались на антисанитарные условия. По информации из новых медиа, в общежитии, расположенном по адресу Авроровская, 4, в женской душевой обитают не только тараканы и черви, но и крысы, которые появляются из канализационных труб.