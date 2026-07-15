Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Массовую обработку от грызунов проведут во Владивостоке с 27 по 31 июля

Плановая дератизация охватит дворы, общественные пространства и прилегающие территории.

Источник: PrimaMedia.ru

Масштабная дератизация пройдет с 27 по 31 июля во Владивостоке. Обработку от грызунов проведут во дворах, подъездах, парках, скверах и на других городских территориях, сообщила пресс-служба администрации города.

«С 27 июля в дальневосточной столице стартуют плановые дератизационные мероприятия. В этот день управляющим компаниям рекомендовано обработать от грызунов дворы и подъезды, предпринимателям и организациям — прилегающие территории», — говорится в сообщении.

В парках и скверах, а также на проблемных городских участках обработку по заказу администрации Владивостока проведет подрядная организация.

Профилактические мероприятия по борьбе с грызунами проводятся во Владивостоке регулярно. На муниципальных территориях такую обработку выполняют не реже двух раз в год, а в многоквартирных домах — в соответствии с установленным графиком.

Перед началом работ специалисты обследуют территорию, определяют вид грызунов и степень их распространения, после чего подбирают необходимые средства. Для обработки используются только разрешенные препараты, а работы выполняют лицензированные организации.

Напомним, что в апреле прокуратура Приморского края начала проверку общежития политехнического колледжа во Владивостоке после обращений студентов, которые жаловались на антисанитарные условия. По информации из новых медиа, в общежитии, расположенном по адресу Авроровская, 4, в женской душевой обитают не только тараканы и черви, но и крысы, которые появляются из канализационных труб.