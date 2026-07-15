Массовую обработку от грызунов проведут во Владивостоке с 27 по 31 июля

Напомним, что в апреле прокуратура Приморского края начала проверку общежития политехнического колледжа во Владивостоке после обращений студентов, которые жаловались на антисанитарные условия. По информации из новых медиа, в общежитии, расположенном по адресу Авроровская, 4, в женской душевой обитают не только тараканы и черви, но и крысы, которые появляются из канализационных труб.