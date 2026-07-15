Кусочек леса на Садгороде во второй раз ушёл с молотка под жилую застройку

Напомним, что первый аукцион был опубликован на электронной площадке 26 февраля, а уже 4 марта появилась петиция, которую поддержали на момент публикации более 250 человек. Они обратились к властям с просьбой внести запрет на любые виды жилищного строительства в микрорайоне Садгород. Лесистую территорию и так разделяют два жилых комплекса, и их жители хотели сохранить оставшийся зелёный каркас в первозданном виде. При этом 13 марта Росимущество без объяснения причин отменило торги по участку. Было ли это решение связано с протестами местных жителей или с отсутствием интереса со стороны потенциальных застройщиков, официально не сообщалось. Однако спустя несколько месяцев торги всё же были объявлены повторно и завершились определением арендатора.