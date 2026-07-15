Кусочек леса на Садгороде во второй раз ушёл с молотка под жилую застройку

Торги на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 25:28:050025:2511 в районе Садгорода во Владивостоке провели повторно спустя несколько месяцев, несмотря на протест местных жителей. На участие в аукционе поступила лишь одна заявка — от ООО «Тим-Групп Комплекс», которое ранее возвело два жилых комплекса по соседству, в лесопарковой зоне. Компания предложила начальную цену лота — почти 52,7 млн рублей — и была признана победителем.
Речь идёт о земельном участке, находящемся в федеральной собственности, площадью 30 258 кв. метров в районе дома № 16 на улице Опорной. Его передают в аренду сроком на 10 лет под жилую застройку. Поскольку конкурентной борьбы на торгах не возникло, договор будет заключён по начальной цене.
Аукцион по застройке кусочка леса на Садгороде отменили после появления петиции.
Пока неясно: пошло ли ТУ Росимущества в крае навстречу активистам или просто не нашлось желающих на спорный участок.
Напомним, что первый аукцион был опубликован на электронной площадке 26 февраля, а уже 4 марта появилась петиция, которую поддержали на момент публикации более 250 человек. Они обратились к властям с просьбой внести запрет на любые виды жилищного строительства в микрорайоне Садгород. Лесистую территорию и так разделяют два жилых комплекса, и их жители хотели сохранить оставшийся зелёный каркас в первозданном виде. При этом 13 марта Росимущество без объяснения причин отменило торги по участку. Было ли это решение связано с протестами местных жителей или с отсутствием интереса со стороны потенциальных застройщиков, официально не сообщалось. Однако спустя несколько месяцев торги всё же были объявлены повторно и завершились определением арендатора.
Согласно материалам обоснования Генерального плана Владивостокского городского округа, размещенным во ФГИС ТП, земельный участок расположен в условных границах второй зоны округа санитарной охраны курортной зоны Владивостока. В связи с этим здесь действуют экологические ограничения. В частности, на территории запрещена хозяйственная и иная деятельность, способная привести к загрязнению окружающей среды, а также запрещена вырубка зеленых насаждений. При этом здесь допускаются строительство жилых домов, организация и обустройство садовых земельных участков или огородных земельных участков и размещение модульных некапитальных средств размещения (глэмпинги, кемпинги) с централизованными системами водоснабжения и канализации. По соседству в лесопарковой зоне уже расположены два жилых комплекса.