Иностранца осудили за хранение краснокнижных грибов и корня женьшеня в Приморье

Как установили сотрудники Пограничного управления ФСБ по Приморскому краю, подсудимый приобрел 8 плодовых тел грибов рядовка мацутаке и корень женьшеня настоящего. Оба этих вида внесены в Красную книгу РФ и подлежат особой охране. Мужчина хранил их в своем жилище в Дальнереченске с октября 2023 года до тех пор, пока его не поймали — при обыске все изъяли. В суде он полностью признал вину и пояснил, что хранил рекордно редкие грибы и корень для личного использования — никакого сбыта не планировал.