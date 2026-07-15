Сразу два учителя из Хабаровского края попали в федеральный топ педагогов

Двое педагогов из Хабаровского края прошли в заключительный этап Всероссийских конкурсов «Первый учитель» и «Директор года России» — это значит, что они уже в числе 30 лучших во всей стране. Свой профессиональный опыт в финале представят учитель начальных классов школы № 20 г. Вяземского имени Героя Советского Союза Ф. П. Котляра Вероника Рязанова и директор Инженерной школы г. Комсомольска-на-Амуре Екатерина Баранова. Конкурсы проводятся по федеральному проекту «Педагоги и наставники» президентского нацпроекта «Молодежь и дети», сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Конкурс педагогического мастерства — это мощнейший импульс к развитию и уникальная площадка для профессиональной самореализации. Сегодня мы по праву гордимся тем, что наши педагоги и руководители образовательных организаций показывают неизменно высокий уровень подготовки и достойно представляют нашу систему образования», — отметил министр образования и науки Хабаровского края Алексей Мокрушин.
Педагоги из Хабаровского края попали в федеральный топ педагогов. Фото: Пресс-служба министерства образования и науки Хабаровского края.
Педагоги из Хабаровского края попали в федеральный топ педагогов. Фото: Пресс-служба министерства образования и науки Хабаровского края.
1 / 2.
Как уточнили в министерстве, финалы обоих конкурсов будут состоять из двух туров. Первый тур заключительного этапа Всероссийского конкурса «Первый учитель» пройдет в Петропавловске-Камчатском, где встретятся представители 17 регионов России. Из них 10 педагогов станут лауреатами и пройдут дальше.
Первая часть финала конкурса «Директор года России» состоится в Иркутске. По ее итогам 5 участников, набравших наибольшее количество баллов, станут лауреатами и продолжат борьбу во втором туре заключительного этапа.
«Для меня участие в конкурсе “Директор года России” — это не только профессиональное признание и новый этап развития, но и возможность представить опыт нашей школы и нашего города на всероссийском уровне. Инженерная школа сегодня — это пространство, где формируются будущие конструкторы, инженеры, технологи и исследователи. Мы стремимся воспитывать поколение молодых людей, способных создавать, проектировать, принимать ответственные решения и вносить вклад в развитие России. Участие в конкурсе дает возможность обменяться лучшими управленческими практиками, познакомиться с опытом коллег из разных регионов страны, найти новые идеи для развития образования и реализации современных инженерных проектов», — поделилась директор Инженерной школы г. Комсомольска-на-Амуре Екатерина Баранова.
Второй очный тур конкурсов состоится в Москве в конце сентября. Победители будут традиционно объявлены к 5 октября — Дню учителя.
Педагоги из Хабаровского края попали в федеральный топ педагогов. Фото: Пресс-служба министерства образования и науки Хабаровского края.
Педагоги из Хабаровского края попали в федеральный топ педагогов. Фото: Пресс-служба министерства образования и науки Хабаровского края.
Педагоги из Хабаровского края попали в федеральный топ педагогов. Фото: Пресс-служба министерства образования и науки Хабаровского края.
1 / 3.
Также педагоги Хабаровского края готовятся к участию еще в трех всероссийских конкурсах профессионального мастерства. Так, за звание «Лучший учитель родного языка и литературы — 2026», который пройдет с 7 по 11 сентября в г. Липецке, будет бороться учитель эвенкийского языка школы с. Удское Тугуро-Чумиканского района Мария Мусатова.
В конкурсе «Учитель года России — 2026» представлять Хабаровский край будет учитель начальных классов Кадетской школы № 1 им. Ф. Ф. Ушакова Юлия Борец.
А воспитатель МАДОУ г. Хабаровска «Центр развития ребенка — детский сад № 188» Анна Петришенко будет бороться за победу в конкурсе «Воспитатель года России».