Сразу два учителя из Хабаровского края попали в федеральный топ педагогов

«Для меня участие в конкурсе “Директор года России” — это не только профессиональное признание и новый этап развития, но и возможность представить опыт нашей школы и нашего города на всероссийском уровне. Инженерная школа сегодня — это пространство, где формируются будущие конструкторы, инженеры, технологи и исследователи. Мы стремимся воспитывать поколение молодых людей, способных создавать, проектировать, принимать ответственные решения и вносить вклад в развитие России. Участие в конкурсе дает возможность обменяться лучшими управленческими практиками, познакомиться с опытом коллег из разных регионов страны, найти новые идеи для развития образования и реализации современных инженерных проектов», — поделилась директор Инженерной школы г. Комсомольска-на-Амуре Екатерина Баранова.