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AmCham: Бизнес США потерял $200 млрд из-за санкций против РФ

Американские компании за последние четыре года потеряли около 200 миллиардов долларов из-за антироссийских санкций. Об этом заявил главный исполнительный директор Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи.

Источник: Life.ru

По его словам, ограничения серьёзно ударили по западному бизнесу, работающему с российским рынком. Глава AmCham отметил, что после начала СВО многие компании приняли решения об уходе из России под влиянием эмоциональной реакции.

«Находясь в таком возбуждённом состоянии, возможно, кто-то и принял тогда решение уйти из страны на сильных эмоциях. Мы в AmCham, кстати, не паниковали, наоборот, старались всех убедить не принимать поспешных решений, сохранять трезвость», — рассказал Эйджи РИА «Новости».

Он подчеркнул, что российский рынок оставался привлекательным для иностранных компаний благодаря своим масштабам, стабильности и возможностям для развития. По мнению главы организации, многие бизнесмены изначально не хотели прекращать работу в России.

«Другое дело, что уходить из России никто, конечно, не хотел. Это и понятно. Ведь российский рынок был и остаётся привлекательным для западных компаний. Он большой, стабильный и быстро растущий», — заявил представитель AmCham.

Эйджи также отметил, что присутствие в России позволяло американским компаниям развивать связи с государствами Центральной и Средней Азии. По его словам, именно поэтому многие фирмы ранее инвестировали в локальные производства и открывали предприятия в российских регионах.

«Вот почему для американских компаний всегда было так важно локализовывать в России производства, строить в вашей стране заводы и фабрики», — добавил глава AmCham.

Ранее немецкий депутат Штеффен Котре заявил о препятствиях для возвращения бизнеса ФРГ в Россию. По его словам, компании сталкиваются с давлением со стороны США, которые не приветствуют восстановление торговых связей с Москвой. Парламентарий также отметил, что санкционная политика и отказ от российских энергоресурсов серьёзно ударили по промышленности Германии.

Все самое важное о деньгах, курсах валют и мировой экономике — в разделе «Экономика» на Life.ru.

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