AmCham: Бизнес США потерял $200 млрд из-за санкций против РФ

Ранее немецкий депутат Штеффен Котре заявил о препятствиях для возвращения бизнеса ФРГ в Россию. По его словам, компании сталкиваются с давлением со стороны США, которые не приветствуют восстановление торговых связей с Москвой. Парламентарий также отметил, что санкционная политика и отказ от российских энергоресурсов серьёзно ударили по промышленности Германии.