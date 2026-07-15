Центр реабилитации диких животных принял первых постояльцев в Приморском крае

Четырех пятнистых оленей запустили в готовый вольер для копытных животных. Это поможет проверить готовность территории перед прибытием первых подопечных из дикой природы. Планируется, что центр сможет принять их уже осенью 2026 года. Создание в Уссурийском городском округе первого в России государственного центра реабилитации амурских тигров и других диких животных ведет Центр «Амурский тигр» при поддержке правительства Приморского края. В Хабаровском крае центр начали строить чуть позже, его планируют открыть к осени 2027 года. Помимо своего региона, он также будет помогать животным из ЕАО. Сейчас строят вольеры для животных. Кроме уже готового вольера для копытных, возводят 8 вольеров для тигров, отдельные вольеры для медведей, карантинные боксы для животных, которым требуется операция, а также предусмотрены специальные помещения для птиц. Если у животных обнаружат травмы, не позволяющие выжить в дикой природе, они смогут остаться в хосписе при центре реабилитации.