В Красноярском крае на ЕГЭ выросли средние баллы по большинству предметов и число стобалльников по трем

Кроме того, увеличились доля высокобалльных результатов (от 80 до 100 баллов), а еще — количество стобалльников по направлениям математического и естественно-научного профиля. Так, за экзамен по профильной математике 100 баллов получили 13 человек (в прошлом году — 6), по физике — 12 (было 6), по биологии — 4 стобалльника (в прошлом году — 0).