В Красноярском крае на ЕГЭ выросли средние баллы по большинству предметов и число стобалльников по трем

На заседании правительства Красноярского края обсудили предварительные результаты единого государственного экзамена. Уже известны итоги досрочного и основного периодов, ожидаются только данные дополнительных дней, которые позволяли пересдать один экзамен по выбору и многие этим воспользовались.
Тем не менее, общая динамика уже ясна и она положительная. Так, в этом году фиксируется увеличение средних баллов по большинству дисциплин:
русский язык +2,7; профильная математика +2,5; биология +2,5; физика +2; литература +2; история +1,4; обществознание +1,3.
Кроме того, увеличились доля высокобалльных результатов (от 80 до 100 баллов), а еще — количество стобалльников по направлениям математического и естественно-научного профиля. Так, за экзамен по профильной математике 100 баллов получили 13 человек (в прошлом году — 6), по физике — 12 (было 6), по биологии — 4 стобалльника (в прошлом году — 0).
Министр образования Красноярского края Татьяна Гридасова отметила, что такие результаты стали следствием системной работы по повышению качества образования. Среди наиболее эффективных мер: открытие профильных классов, включая специализированные, где образовательные программы реализуются вместе с вузами и колледжами; вовлечение школьников в интенсивную олимпиадную подготовку при поддержке профессорско-преподавательского состава вузов; активное участие школ в различных федеральных проектах. Министр также отметила важность дополнительного образования, которое в совокупности ведет к повышению успеваемости.
Председатель правительства Красноярского края Алексей Медведев положительно оценил экзаменационную кампания ЕГЭ:
«В этом году экзамены сдавали более 16 тысяч ребят. Результаты весьма хорошие, выросло количество стобалльников, особенно по ключевым для нас направлениям — математическому и естественно-научному профилю. Конечно, одними результатами ЕГЭ нельзя измерить всё качество образования, но для нас это важный параметр оценки той работы, которую мы ведем, чтобы дети получали лучшее школьное образование».
В перспективе — расширение сети специализированных классов, вовлечение новых школ в проекты «Наука в регионы» и «Ассоциированные партнеры Сириуса», а также увеличение числа площадок федеральных конкурсных мероприятий в крае.
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