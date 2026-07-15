В Новосибирске МЧС предупредило об опасности хранения бензина в канистрах

В Новосибирске на фоне проблем с топливом на АЗС жители стали чаще запасаться бензином, заливая его в канистры. МЧС России предупредило о серьёзных рисках при хранении и транспортировке горючего, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Лучше вообще не хранить бензин. Даже холодные, тёмные помещения, как гаражи, не предназначены для этого. На автозаправочных станциях используют заглублённые резервуары, дыхательные арматуры по отводу скопившихся паров, соблюдаются особые условия хранения и исключается риск образования искр», — уточнил заместитель начальника УНДиПР Главного управления МЧС России по Новосибирской области Александр Овчинников.
Для перевозки бензина подходят металлические канистры или пластиковые со специальной маркировкой. Использовать бутылки из-под бытовой химии категорически запрещено. Согласно нормам, разрешено перевозить не более 240 литров топлива, объём каждой ёмкости — не более 60 литров. Канистры необходимо надёжно фиксировать в автомобиле.
Спасатели также предупредили судоводителей: хранить бензин на судне небезопасно. «Нештатных ситуаций с маломерными судами при транспортировке топлива пока не зарегистрировано. Но не нужно забывать, что хранить бензин на судне также небезопасно. Лучше ещё на берегу рассчитать необходимое количество топлива для прогулки по водоёму», — рекомендовал заместитель начальника Главного управления МЧС России по Новосибирской области Сергей Кудинов.