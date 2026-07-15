В Новосибирске МЧС предупредило об опасности хранения бензина в канистрах

Спасатели также предупредили судоводителей: хранить бензин на судне небезопасно. «Нештатных ситуаций с маломерными судами при транспортировке топлива пока не зарегистрировано. Но не нужно забывать, что хранить бензин на судне также небезопасно. Лучше ещё на берегу рассчитать необходимое количество топлива для прогулки по водоёму», — рекомендовал заместитель начальника Главного управления МЧС России по Новосибирской области Сергей Кудинов.