Clash Report: Зеленский нарушил директиву Евросоюза во время парада в Париже

Single-Use Plastics Directive (Директива 2019/904) — законодательная инициатива ЕС, принятая в июне 2019 года и вступившая в силу 3 июля 2024 года. Ее главной целью является сократить количество пластиковых отходов, которые попадают в окружающую среду. Согласно ей, пластиковые крышки на бутылках объемом до трех литров должны оставаться прикрепленными даже после открытия.