Clash Report: Зеленский нарушил директиву Евросоюза во время парада в Париже

Украинский президент Владимир Зеленский сорвал на параде в Париже пластиковую крышку с бутылки, нарушив соответствующую директиву Европейского союза. Об этом во вторник, 14 июля, написало издание Clash Report.
— Зеленский борется с пластиковой бутылкой с водой, полностью отвинчивая крышку и откладывая ее в сторону, — сказано в Telegram-канале портала.
Хорватское издание Index отметило, что видео с главой Украины быстро стало вирусным. Некоторые пользователи пошутили, что Зеленский «нашел способ обойти директиву», а другие пожаловались на непрактичность новых крышек.
Single-Use Plastics Directive (Директива 2019/904) — законодательная инициатива ЕС, принятая в июне 2019 года и вступившая в силу 3 июля 2024 года. Ее главной целью является сократить количество пластиковых отходов, которые попадают в окружающую среду. Согласно ей, пластиковые крышки на бутылках объемом до трех литров должны оставаться прикрепленными даже после открытия.
9 июня лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал запланированное участие украинских военных в параде в Париже и назвал такое решение позором. Так, он прокомментировал информацию о том, что украинские пилоты будут участвовать в торжестве в честь Дня взятия Бастилии — главном французском национальном празднике, который отмечают 14 июля.