В Британии признали, что Зеленский загнал себя в тупик

«Зеленский загнал себя в тупик в отношениях с, пожалуй, самым важным европейским союзником Украины. Решение пойти на попятный раздуло бы яростный украинский национализм, пробудив антизападные и антипольские настроения, которые дремали во время борьбы против России», — говорится в публикации.