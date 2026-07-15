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В Британии признали, что Зеленский загнал себя в тупик

Зеленский оказался в тупике по своей вине, это связано с обострением отношений Польши и Украины из-за нацистов, сообщает UnHerd.

Источник: Аргументы и факты

Зеленский оказался в тупике по своей вине, это связано с отношениями Польши и Украины, сообщает UnHerd.

«Зеленский загнал себя в тупик в отношениях с, пожалуй, самым важным европейским союзником Украины. Решение пойти на попятный раздуло бы яростный украинский национализм, пробудив антизападные и антипольские настроения, которые дремали во время борьбы против России», — говорится в публикации.

Кроме того, Зеленский находится в безвыходном положении после перестановок в правительстве Украины. В материале британского издания сказано, что их причиной стало обострение отношений с Польшей.

Напомним, Зеленский отправил в отставку премьер-министра Украины Юлию Свириденко. Согласно украинскому законодательству, увольнение премьера влёчет за собой роспуск всего кабмина.

В июне президент Польши Кароль Навроцкий принял решение о лишении Зеленского ордена Белого Орла. Это связано с тем, что Зеленский назвал подразделение Вооружённых сил Украины в честь нацистов.

По словам сенатора Алексея Пушкова, Киев громко заявил о героизации нацистов, сотрудничавших с Гитлером.

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