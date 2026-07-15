Зеленский оказался в тупике по своей вине, это связано с отношениями Польши и Украины, сообщает UnHerd.
«Зеленский загнал себя в тупик в отношениях с, пожалуй, самым важным европейским союзником Украины. Решение пойти на попятный раздуло бы яростный украинский национализм, пробудив антизападные и антипольские настроения, которые дремали во время борьбы против России», — говорится в публикации.
Кроме того, Зеленский находится в безвыходном положении после перестановок в правительстве Украины. В материале британского издания сказано, что их причиной стало обострение отношений с Польшей.
Напомним, Зеленский отправил в отставку премьер-министра Украины Юлию Свириденко. Согласно украинскому законодательству, увольнение премьера влёчет за собой роспуск всего кабмина.
В июне президент Польши Кароль Навроцкий принял решение о лишении Зеленского ордена Белого Орла. Это связано с тем, что Зеленский назвал подразделение Вооружённых сил Украины в честь нацистов.
По словам сенатора Алексея Пушкова, Киев громко заявил о героизации нацистов, сотрудничавших с Гитлером.