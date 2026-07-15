Новосибирцам рассказали о рисках переводов с карты на карту

Чтобы обезопасить себя при оплате товаров или услуг частным лицам, эксперты рекомендуют обязательно сохранять чеки, скриншоты и переписку, подтверждающие реальное назначение платежа. Кроме того, перечисление зарплаты на личные карты сотрудников чревато для работодателей крупными штрафами и доначислением налогов, поскольку фискальные службы активно проверяют такие операции на предмет ведения незарегистрированной предпринимательской деятельности.