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Новосибирцам рассказали о рисках переводов с карты на карту

Переводы на карту незнакомцу могут вызвать вопросы.

Источник: Freepik

Переводы с карты на карту несут серьезные риски для обеих сторон, особенно при операциях с незнакомцами, предупреждает в беседе с агентством ПРАЙМ юрист Александр Хаминский.

Отправитель может невольно перевести средства лицу, связанному с экстремистской или незаконной деятельностью, что неизбежно привлечет внимание правоохранительных органов.

Чтобы обезопасить себя при оплате товаров или услуг частным лицам, эксперты рекомендуют обязательно сохранять чеки, скриншоты и переписку, подтверждающие реальное назначение платежа. Кроме того, перечисление зарплаты на личные карты сотрудников чревато для работодателей крупными штрафами и доначислением налогов, поскольку фискальные службы активно проверяют такие операции на предмет ведения незарегистрированной предпринимательской деятельности.