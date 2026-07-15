Жительница Владивостока заявила, что просто хвасталась пистолетом

Полиция Владивостока привлекла к административной ответственности 29-летнюю ранее судимую местную жительницу, ставшую героиней постов в соцсетях после инцидента на улице Русской.
Как сообщил Telegram-канал «Полиция Приморья», в ходе мониторинга социальных сетей сотрудники полиции сообщили о видеокадрах, которые авторы постов комментировали как дорожно-транспортное происшествие в районе улицы Русской во Владивостоке, где один из участников эпизода демонстрировал предмет, внешне похожий на пистолет.
По факту полицией была проведена проверка, при этом видео было приобщено к материалам расследования. Уголовный розыск отдела полиции Советского района установил личность и местонахождение женщины, попавшей на кадры. Она оказалась 29-летней местной жительницей.
«Героиня», узнав, что ее разыскивают, сама пришла в отдел внутренних дел и объяснила, что никакого дорожно-транспортного происшествия на самом деле не было. Она сообщила, что остановилась у обочины, когда увидела в другом автомобиле своего знакомого. Во время разговора женщина решила похвастаться недавно приобретенным аэрозольным пистолетом и никому не угрожала.
По факту произошедшего женщину привлекли к административной ответственности по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство» — нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу.
Собранные материалы по данному факту направлены в суд для рассмотрения и принятия решений. Законодательство за мелкое хулиганство предусматривает административный штраф до 1000 рублей или административный арест до пятнадцати суток.