Жительница Владивостока заявила, что просто хвасталась пистолетом

«Героиня», узнав, что ее разыскивают, сама пришла в отдел внутренних дел и объяснила, что никакого дорожно-транспортного происшествия на самом деле не было. Она сообщила, что остановилась у обочины, когда увидела в другом автомобиле своего знакомого. Во время разговора женщина решила похвастаться недавно приобретенным аэрозольным пистолетом и никому не угрожала.