Анна Соммер: Самый сложный и совершенный инструмент журналиста — мозг

Дальневосточный медиафорум (12+) пройдет в Хабаровске уже на следующей неделе, 23−24 июля 2026 года (нулевой день — 22 июля), среди приглашенных экспертов — руководитель по работе с органами государственной власти АО «Крибрум» Анна Соммер. В преддверии крупного отраслевого события ИА АмурМедиа связалось со спикером для небольшого блица.
Организатором Дальневосточного Медиафорума выступает Правительство Хабаровского края, Министерство внутренней и информационной политики Хабаровского края, при поддержке Хабаровского, Приморского отделений Союза журналистов России.
— Анна, что вы думаете о цифровом контексте современной журналистики: чтобы вы назвали благом, а что мешает развитию и продвижению медиа?
— В нашу цифровую эпоху граница между благом и угрозой весьма размыта. Возьмем ИИ. С одной стороны, это удобный для журналиста инструмент, который позволяет автоматизировать рутинные задачи: быстро найти и обработать информацию, провести фактчекинг, создать персонифицированный под аудиторию цифровой контент, выявить тренд (-ы) и т.д. Вместе с тем человек настолько привыкает опираться на этот «костыль», что его навыки самостоятельной работы с информацией и контентом деградируют. Так, то, что ИИ счёл верифицированными данными, на поверку может оказаться фейком, а журналист ИИ не перепроверил, он полностью доверился машинным мозгам.
Другой пример — ИИ накреативил и помог создать материал, в основе которого лежат выдуманные факты, несуществующие исследования, ссылки на запрещенный контент, персоналии, которых в реальной жизни нет. И снова журналист доверился, не перепроверив: ему некогда, он в погоне за очередной сенсацией. Третий кейс — журналист (фотокорреспондент) сделал фотоснимок и прогнал его через ИИ-редактор, который сочной картинки ради добавил на изображение фейковые детали или вообще полностью сгенерировал новый фотоснимок.
Нашумевшее дело этого года: полиция Канады опубликовала сгенерированное ИИ фото изъятых запрещенных веществ, СМИ данное «фото» растиражировали, и разгорелся скандал. Как итог имеем потерю доверия аудитории, репутационные потери для самого специалиста и его работодателя и даже возможные судебные иски.
Мораль очень проста: доверяй, но проверяй. Используя современные цифровые средства, не отказывайся от самого сложного, но вместе с тем совершенного инструмента — своего мозга.
— Зачем нужны форумы «вживую», когда можно по видео-связи обсуждать вопросы?
— Какой бы удобной ни была видеосвязь, личное общение face-to-face (лицом к лицу — прим. ред.) никто не отменял. Никогда доверие не устанавливается через экран, это элемент исключительно очного взаимодействия. Плюс обмен опытом, обмен контактами, неформальные беседы, околофорумные тусовки — всё это создаёт ту самую вайбовую атмосферу форума, которая дополняет его экономическую и репутационную составляющую.
— Каковы ваши ожидания от Дальневосточного медиафорума? Хотели бы что-то пожелать участникам и экспертам?
— Дальневосточный форум из года в год масштабируется, не боясь поднимать и раскрывать сложные темы в соответствии с имеющимися в инфополе вызовами. В 2026 г. форум пройдет в Хабаровске, что для участников подразумевает не только активности на коммуникационной площадке, но и знакомство с богатой историей города, с многообразием его культурных традиций. Надеюсь, что удастся не только поделиться своим медиаопытом с коллегами и представить решение компании «Крибрум» в области медиааналитики, но и выкроить время на неспешную прогулку по набережной адмирала Невельского.
Желаю участникам и экспертам продуктивной работы, ярких дискуссий, установления прочных деловых контактов и понимания того, чем же на самом деле живёт наш Дальний Восток!