«Большой брат» у Владивостока: беспилотники проследят за соблюдением правил судоходства

В акватории залива Петра Великого прошел совместный воздушный рейд. Специалисты «Цифрового Приморья» совместно с сотрудниками территориального Ространснадзора провели масштабный государственный мониторинг соблюдения правил торгового мореплавания и внутреннего водного транспорта. Под наблюдение с воздуха попали все плавсредства, а также состояние причальных сооружений местных стивидорных компаний. Об этом сообщили в пресс-службе компании.