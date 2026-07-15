«Большой брат» у Владивостока: беспилотники проследят за соблюдением правил судоходства

В акватории залива Петра Великого прошел совместный воздушный рейд. Специалисты «Цифрового Приморья» совместно с сотрудниками территориального Ространснадзора провели масштабный государственный мониторинг соблюдения правил торгового мореплавания и внутреннего водного транспорта. Под наблюдение с воздуха попали все плавсредства, а также состояние причальных сооружений местных стивидорных компаний. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
«Сервис аэровоздушного контроля “Цифрового Приморья” был создан в 2022 году в рамках концессионного соглашения с правительством края», — уточнили в организации.
В ходе рейда операторы беспилотных авиационных систем (БАС) вели непрерывную передачу видеоданных высокого разрешения в реальном времени. В воздухе работал дрон DJI Matrice 300 RTK, оснащенный специализированным навесным оборудованием.
Напомним, Приморье вошло в число шести российских регионов с наиболее высоким уровнем развития беспилотных авиационных систем. По итогам Национального рейтинга дронификации регион поднялся сразу на десять позиций с 16-го на шестое место и получил статус «Передовой регион».