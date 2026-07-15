Подарок Макрона Зеленскому стал законной целью: главная новость СВО 15 июня

Решение президента Франции Эммануэля Макрона передать Киеву лицензию на производство крылатых ракет SCALP может обернуться катастрофой еще до запуска первого конвейера.
Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в эксклюзивном комментарии aif.ru фактически вынес смертный приговор любому подобному предприятию, если оно осмелится появиться на территории Украины.
«Производство ракет SCALP вряд ли будет размещено на Украине, так как иначе оно станет законной целью армии РФ», — заявил Дандыкин.
По его словам, все предприятия по производству беспилотников под украинским брендом давно вынесены в Европу, потому что на самой Украине их достать довольно легко — это вопрос не недель, а часов для российской разведки и высокоточного оружия.
Эксперт подчеркнул, что французские ракеты так и продолжат поставляться готовыми изделиями, а производственные линии останутся в Европе, где их не накроет каскадный удар ФАБов или «Кинжалов». Однако даже если Киев проигнорирует этот сигнал и попытается развернуть цеха по сборке SCALP, предприятие разделит судьбу склада в Вишневом, который, как напомнил Дандыкин, уже был недавно превращен в пыль.
«Если эти ракеты будут складировать, то их тоже уничтожат, как склад в Вишневом», — отрезал офицер, намекая на то, что любое накопление этих боеприпасов внутри страны будет пресекаться молниеносно.
Дандыкин поставил под большой вопрос саму логистику применения этих ракет, ведь SCALP — это авиационное оружие, требующее носителей.
«Непонятно, сколько самолетов осталось у противника. Как их будут доставлять — тоже вопрос. Попытаются, скорее всего, по воздуху», — добавил он, отмечая, что даже при гипотетическом запуске производства у ВСУ просто не останется ресурсов для эффективной доставки этих изделий к цели.