Эксперт подчеркнул, что французские ракеты так и продолжат поставляться готовыми изделиями, а производственные линии останутся в Европе, где их не накроет каскадный удар ФАБов или «Кинжалов». Однако даже если Киев проигнорирует этот сигнал и попытается развернуть цеха по сборке SCALP, предприятие разделит судьбу склада в Вишневом, который, как напомнил Дандыкин, уже был недавно превращен в пыль.