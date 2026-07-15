В Омской области за 40 миллионов продают базу отдыха с фермой

Кроме того, на территории построена ферма площадью почти 560 кв. метров. Как указано в объявлении, новый владелец сможет развивать здесь базу круглогодичного отдыха, охотничье или рыболовное хозяйство. Участок также предлагают использовать для животноводства и других сельскохозяйственных проектов.