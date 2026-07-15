Хабаровские таможенники пресекли незаконный вывоз орденов и медалей времен Великой Отечественной войны в Китай

«Таможенники остановили мужчину на “зеленом коридоре”, в его чемодане находились медали, ордена и удостоверения к ним: “За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.”, “За победу над Японией”, “50 лет Вооружённых Сил СССР”, “30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.”, “20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.”, “За боевые заслуги”, “60 лет Вооружённых Сил СССР”, “40 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.”, “Ветеран труда СССР”, “70 лет Вооружённых Сил СССР”, а также орден Отечественной войны II степени и орден Красной Звезды», — говорится в сообщении.