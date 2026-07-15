Хабаровские таможенники пресекли незаконный вывоз орденов и медалей времен Великой Отечественной войны в Китай

Попытку незаконного вывоза 12 советских государственных наград в Китай пресекли таможенники в аэропорту Хабаровска. При таможенном контроле с помощью рентген-установки в багаже 46-летнего россиянина, следовавшего рейсом Хабаровск-Харбин, инспекторы обнаружили предметы фалеристики, сообщает пресс-служба Хабаровской таможни.
«Таможенники остановили мужчину на “зеленом коридоре”, в его чемодане находились медали, ордена и удостоверения к ним: “За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.”, “За победу над Японией”, “50 лет Вооружённых Сил СССР”, “30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.”, “20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.”, “За боевые заслуги”, “60 лет Вооружённых Сил СССР”, “40 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.”, “Ветеран труда СССР”, “70 лет Вооружённых Сил СССР”, а также орден Отечественной войны II степени и орден Красной Звезды», — говорится в сообщении.
Мужчина пояснил, что награды получил по наследству и о правилах их вывоза не знал.
Экспертиза подтвердила, что шесть юбилейных медалей и орден Красной Звезды были выпущены более 50 лет назад и относятся к культурным ценностям. Вывоз физическими лицами данных товаров для личного пользования осуществляется при наличии разрешительного документа, выдаваемого Минкультуры России, и предусматривает подачу пассажирской таможенной декларации.
В отношении гражданина возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров). Товары изъяты. Решается вопрос о возбуждении дела по ст. 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и ограничений).