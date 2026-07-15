Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Джабаров: решение о производстве SCALP на Украине затянет конфликт

Франция даёт Киеву ракеты и лицензию на их производство. Сенатор Джабаров отметил, что это не защита, а попытка затянуть конфликт до последнего украинца. Подробности — в эксклюзивном материале aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в эксклюзивном комментарии для aif.ru отреагировал на слова Макрона о том, что Киев получит лицензию на производство ракет.

В Париже прошла встреча «коалиции желающих» с Владимиром Зеленским. Девять европейских стран и Украина договорились о создании общей европейской программы противоракетной обороны. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Киев получит лицензию на производство вооружения, включая ракеты SCALP.

«Макрон вновь вошёл в роль “Наполеона”, анонсируя передачу Украине 16 истребителей Rafale, ракет SCALP, зенитных ракет Aster-30 и даже лицензии на производство этих вооружений на территории Украины. По факту, речь идёт о попытке втянуть Украину в военно-промышленную орбиту НАТО на десятилетия вперёд. Нечто подобное с альянсом мы уже проходили, когда под теми же “оборонительными” аргументами их военная инфраструктура приближалась к нашим границам», — сказал Джабаров.

Он добавил, что в то же время европейские русофобы раздают обещания для создания иллюзии безопасности для киевского режима, чтобы в Киеве никто даже не помышлял о прекращении конфликта до последнего украинца.

Узнать больше по теме
Франция: одна из ведущих стран Европы
Франция — одно из крупнейших государств Европы и одна из самых влиятельных стран мира. Французская Республика известна богатым культурным наследием, развитой экономикой, сильной дипломатией и значительным вкладом в развитие науки, искусства и философии. Собрали главное о ней.
Читать дальше