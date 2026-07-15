Джабаров: решение о производстве SCALP на Украине затянет конфликт

«Макрон вновь вошёл в роль “Наполеона”, анонсируя передачу Украине 16 истребителей Rafale, ракет SCALP, зенитных ракет Aster-30 и даже лицензии на производство этих вооружений на территории Украины. По факту, речь идёт о попытке втянуть Украину в военно-промышленную орбиту НАТО на десятилетия вперёд. Нечто подобное с альянсом мы уже проходили, когда под теми же “оборонительными” аргументами их военная инфраструктура приближалась к нашим границам», — сказал Джабаров.