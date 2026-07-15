Джабаров: решение о производстве SCALP на Украине затянет конфликт

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в эксклюзивном комментарии для aif.ru отреагировал на слова Макрона о том, что Киев получит лицензию на производство ракет.
В Париже прошла встреча «коалиции желающих» с Владимиром Зеленским. Девять европейских стран и Украина договорились о создании общей европейской программы противоракетной обороны. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Киев получит лицензию на производство вооружения, включая ракеты SCALP.
«Макрон вновь вошёл в роль “Наполеона”, анонсируя передачу Украине 16 истребителей Rafale, ракет SCALP, зенитных ракет Aster-30 и даже лицензии на производство этих вооружений на территории Украины. По факту, речь идёт о попытке втянуть Украину в военно-промышленную орбиту НАТО на десятилетия вперёд. Нечто подобное с альянсом мы уже проходили, когда под теми же “оборонительными” аргументами их военная инфраструктура приближалась к нашим границам», — сказал Джабаров.
Он добавил, что в то же время европейские русофобы раздают обещания для создания иллюзии безопасности для киевского режима, чтобы в Киеве никто даже не помышлял о прекращении конфликта до последнего украинца.