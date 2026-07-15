Эксперт Прасов назвал самую частую жалобу гостей российских отелей

«Я не думаю, что у нас мегапроблема с точки зрения сервиса и качества, но местами, конечно, мы хромаем. Я это, прежде всего, связываю с тем, что мы пока еще страна мини-отелей. Если взять общее количество номеров и разделить на общее количество отелей, то в среднем в одном 30 номеров. Это означает формат малого бизнеса, при этом владельцы отелей зачастую не отельеры, а владельцы коммерческой недвижимости», — пояснил он.