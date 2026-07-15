Эксперт Прасов назвал самую частую жалобу гостей российских отелей

НОВОСИБИРСК, 15 июля. /ТАСС/. Качество еды является самой частой причиной нареканий у постояльцев российских отелей и гостиниц. Также гости обращают внимание на качество уборки и уровень шумоизоляции в номерах, сообщил ТАСС вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов.
«Еда — достаточно часто встречающаяся жалоба, потому что это наша естественная потребность. Если ее мало или она невкусная, то, как правило, гости часто об этом пишут», — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что постояльцы также обращают внимание на качество уборки, уровень шумоизоляции, чистоту воды в бассейне. При этом, по словам Прасова, необходимо учитывать, что отрасль гостеприимства в России еще очень молодая и номерной фонд у отелей в среднем небольшой.
«Я не думаю, что у нас мегапроблема с точки зрения сервиса и качества, но местами, конечно, мы хромаем. Я это, прежде всего, связываю с тем, что мы пока еще страна мини-отелей. Если взять общее количество номеров и разделить на общее количество отелей, то в среднем в одном 30 номеров. Это означает формат малого бизнеса, при этом владельцы отелей зачастую не отельеры, а владельцы коммерческой недвижимости», — пояснил он.
Это приводит к тому, что не все бизнесмены, занятые в сфере гостеприимства в России, понимают все нюансы этой сферы. При этом, по словам эксперта, в российской туристической индустрии много природного гостеприимства. «Когда это не выражено в четких стандартах и процедурах — это очень хорошо с одной стороны, но иногда дает сбой. Человеческий фактор, к сожалению, непреодолим», — добавил Прасов.