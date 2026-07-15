Свыше 2 тысяч частных домов газифицировали в Хабаровском крае за два года

Так, в прошлом году «голубое топливо» поступило в 1 344 частных дома, а с начала этого года газификация коснулась еще 709 домовладений. Об этом шла речь во время встречи губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина с новым генеральным директором АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» Александром Черкашиным. Стороны договорились усилить совместную работу по газификации региона, чтобы людям не приходилось заниматься заготовкой дров или угля для отопления своих домов, тратя на это немало сил, времени и денег. Как сказал Дмитрий Демешин, необходимо сделать все для того, чтобы тепло пришло в каждый дом как можно скорее. В частности, в ходе встреча было объявлено, что до 2030 года в Хабаровском крае будет подключена к газу Хабаровская ТЭЦ-4, а также реконструированы ГРС-1 «Ильинка» и ГРС-3 «Березовка», пропускная способность которых будет увеличена. Кроме того, в регионе появятся 55 новых объектов газотранспортной инфраструктуры общей протяженностью 622 километра.