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Житель Петропавловска-Камчатского регулярно избивал пасынка — теперь агрессор отправится в колонию

34-летний житель Петропавловска-Камчатского регулярно избивал и оскорблял своего 10-летнего пасынка. В феврале этого года он схватил ребенка и ударил о край ванны, за руки и ноги волок по квартире. Травмы мальчика заметила директор школы и сообщила в полицию. У ребенка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, кровоподтеки и синяки. Мужчине дали 3 года колонии общего режима. Исковые.

34-летний житель Петропавловска-Камчатского регулярно избивал и оскорблял своего 10-летнего пасынка. В феврале этого года он схватил ребенка и ударил о край ванны, за руки и ноги волок по квартире. Травмы мальчика заметила директор школы и сообщила в полицию. У ребенка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, кровоподтеки и синяки. Мужчине дали 3 года колонии общего режима. Исковые требования прокурора о компенсации морального вреда удовлетворены на сумму 400 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.