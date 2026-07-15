В Хабаровском крае за сутки потушили шесть техногенных пожаров

\В Хабаровском крае за минувшие сутки чрезвычайных ситуаций не произошло. Подразделения пожарной охраны реагировали на шесть техногенных пожаров, один из которых случился в жилом секторе. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, особый противопожарный режим продолжает действовать на территории восьми муниципальных образований: Верхнебуреинского, Охотского, имени Полины Осипенко, Солнечного, Тугуро-Чумиканского, Ульчского, Аяно-Майского и Николаевского районов.
На территории края сохраняется 1−3 класс пожарной опасности, однако местами в Охотском округе — четвёртый, высокий класс. На водных объектах за минувшие сутки происшествий не зарегистрировано. На ликвидацию последствий дорожно-транспортных происшествий спасатели привлекались пять раз, для аварийно-спасательных и других неотложных работ — один раз. На туристических маршрутах зарегистрировано восемь групп — 80 человек, из них 52 ребёнка.
Сегодня в Хабаровске ожидается переменная облачность, дождь. Ветер восточный, 5−10 метров в секунду. Температура воздуха днём — плюс 24−26 градусов.
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