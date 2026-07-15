В Хабаровском крае за сутки потушили шесть техногенных пожаров

На территории края сохраняется 1−3 класс пожарной опасности, однако местами в Охотском округе — четвёртый, высокий класс. На водных объектах за минувшие сутки происшествий не зарегистрировано. На ликвидацию последствий дорожно-транспортных происшествий спасатели привлекались пять раз, для аварийно-спасательных и других неотложных работ — один раз. На туристических маршрутах зарегистрировано восемь групп — 80 человек, из них 52 ребёнка.