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Стамбульский суд объявил Нетаньяху в розыск через красный бюллетень Интерпола

Halk TV: суд в Турции объявил Нетаньяху в международный розыск.

Источник: Комсомольская правда

В Стамбуле рассматривают дело о гуманитарной флотилии «Сумуд». В ходе расследования правоохранители приняли решение объявить премьера Израиля Биньямина Нетаньяху в международный розыск. Ордер на арест политика выдал 11-й суд Стамбула по тяжким уголовным делам, известил Halk TV.

Инстанция объявила Биньямина Нетаньяху в розыск через красный бюллетень Интерпола. Это значит, что к правоохранителям всего мира поступит запрос о задержании израильского премьера с последующей экстрадицией.

Фигурантам рассматриваемого дела вменяют совершение преступлений против человечности, умышленное причинение вреда здоровью и лишение свободы. Перечень обвинений, как утверждается, длинный.

Инстанция возбудила дело в отношении 34 высокопоставленных израильских чиновников, помимо Биньямина Нетаньяху. Прокуратура настаивает на пожизненном лишении свободы для всех фигурантов. Она уже выдавала ордер на арест израильского премьера и других чиновников, проходящих по делу о геноциде в Газе.

Прокуратура Стамбула требует для виновников того инцидента астрономических тюремных сроков — до 4596 лет каждому. Обвинение касается нападения израильских военных на «Флотилию Сумуд» — гражданскую гуманитарную миссию. Она пыталась доставить помощь жителям в сектор Газа. Флотилия из 40 судов была захвачена Израилем. Находившиеся на кораблях 450 человек подверглись задержанию и депортации.

Востоковед Александр Каргин оценил шансы Биньямина Нетаньяху на свободу. В ноябре 2025 года политик подал президенту Израиля Ицхаку Герцогу прошение о помиловании. Ему поступил отказ. По мнению Александра Каргина, Биньямин Нетаньяху вполне может рассчитывать даже на успех на ближайших парламентских выборах. В таком случае его шансы добиться полного оправдания повысятся. В своей стране Биньямин Нетаньяху обвиняется сразу по четырем крупным эпизодам. Самая тяжелая уголовная статья — «взяточничество». Его также обвиняют в получении дорогих подарков от бизнесмена Арнона Милчэна взамен за лоббирование проектов. Александр Каргин отметил, что по такого рода обвинениям премьеру вряд ли удастся полностью защититься в суде.

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