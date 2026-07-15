Стамбульский суд объявил Нетаньяху в розыск через красный бюллетень Интерпола

Востоковед Александр Каргин оценил шансы Биньямина Нетаньяху на свободу. В ноябре 2025 года политик подал президенту Израиля Ицхаку Герцогу прошение о помиловании. Ему поступил отказ. По мнению Александра Каргина, Биньямин Нетаньяху вполне может рассчитывать даже на успех на ближайших парламентских выборах. В таком случае его шансы добиться полного оправдания повысятся. В своей стране Биньямин Нетаньяху обвиняется сразу по четырем крупным эпизодам. Самая тяжелая уголовная статья — «взяточничество». Его также обвиняют в получении дорогих подарков от бизнесмена Арнона Милчэна взамен за лоббирование проектов. Александр Каргин отметил, что по такого рода обвинениям премьеру вряд ли удастся полностью защититься в суде.