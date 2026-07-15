Женщина в Индии родила в авторикше четверняшек, они умерли по дороге в роддом

В индийском штате Мадхья-Прадеш женщина родила четверняшек в авторикше, они умерли по дороге в больницу. Об этом сообщило издание India Today.
На седьмом месяце беременности у жительницы деревни Найгаон Раджни Сингарам внезапно начались схватки. Ее родные рассказали, что скорая помощь на вызов не приехала, и женщину сначала доставили в государственный медицинский центр, а затем в тяжелом состоянии отправили в больницу в Бичхии на авторикше.
Роды начались прямо в салоне транспорта. Медики сообщили, что трое девочек и мальчик родились недоношенными с весом почти полтора килограмма каждый.
Сотрудники больницы заявили, что дети умерли, потому что были сильно недоношенные, а не из-за проблем с транспортировкой роженицы. В настоящее время жизни женщины ничего не угрожает.
Отец умерших детей считает, что если бы скорая помощь приехала вовремя, то их удалось бы спасти, сказано в статье.
28 июня сообщалось, что 28-летняя женщина умерла во время родов вместе со своим младенцем в роддоме Ленинского района Иркутска.