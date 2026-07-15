Женщина в Индии родила в авторикше четверняшек, они умерли по дороге в роддом

На седьмом месяце беременности у жительницы деревни Найгаон Раджни Сингарам внезапно начались схватки. Ее родные рассказали, что скорая помощь на вызов не приехала, и женщину сначала доставили в государственный медицинский центр, а затем в тяжелом состоянии отправили в больницу в Бичхии на авторикше.