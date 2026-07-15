В РФ нашли комаров-переносчиков туляремии и лихорадки Западного Нила

На территории РФ встречаются комары, способные переносить возбудителей туляремии и лихорадки Западного Нила. Об этом напомнили в Роспотребнадзоре.
«Наиболее актуальной для России инфекцией, передаваемой комарами, является лихорадка Западного Нила», — сказали ТАСС в ведомстве, добавив что реже на территории РФ встречаются комары, переносящие туляремию.
В то же время малярия и тропические заболевания — лихорадке денге, Зика и Чикугунья не имеют переносчиков на территории РФ, отметили в Роспотребнадзоре.
Тем временем в РФ нашли 30 новых вирусов, которые передают клещи и комары.
Ранее российских туристов предупредили о риске заражения лихорадкой денге в Европе. В каких странах существует такая опасность, читайте здесь на KP.RU.
Напомним, в России наблюдается нашествие комаров. Они покрывают все тело, кусают в глаза и могут переносить инфекции.