Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В РФ нашли комаров-переносчиков туляремии и лихорадки Западного Нила

Роспотребнадзор: В РФ встречаются комары-переносчики туляремии.

Источник: Комсомольская правда

На территории РФ встречаются комары, способные переносить возбудителей туляремии и лихорадки Западного Нила. Об этом напомнили в Роспотребнадзоре.

«Наиболее актуальной для России инфекцией, передаваемой комарами, является лихорадка Западного Нила», — сказали ТАСС в ведомстве, добавив что реже на территории РФ встречаются комары, переносящие туляремию.

В то же время малярия и тропические заболевания — лихорадке денге, Зика и Чикугунья не имеют переносчиков на территории РФ, отметили в Роспотребнадзоре.

Тем временем в РФ нашли 30 новых вирусов, которые передают клещи и комары.

Ранее российских туристов предупредили о риске заражения лихорадкой денге в Европе. В каких странах существует такая опасность, читайте здесь на KP.RU.

Напомним, в России наблюдается нашествие комаров. Они покрывают все тело, кусают в глаза и могут переносить инфекции.

Узнать больше по теме
Роспотребнадзор: история, структура и функции ведомства, как подать жалобу
Роспотребнадзор — один из ключевых надзорных органов России, отвечающий за защиту прав потребителей, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и контроль соблюдения санитарных норм. В материале рассказываем, как появилось ведомство, чем оно занимается и кто руководит им сегодня.
Читать дальше