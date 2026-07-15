Сквер и памятник Чехову могут появиться в Хабаровске к 2028 году

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук встретился с инициативной группой Общественной палаты города. Главной темой обсуждения стал проект создания сквера и памятника Антону Чехову. Как рассказал руководитель инициативной группы проекта «Чехов на Амуре» Юрий Березутский, подготовительный этап уже завершен. Собран необходимый пакет документов, а в марте 2026 года Хабаровская городская дума одобрила реализацию проекта. Совместно с архитекторами, преподавателями и студентами ТОГУ разработали эскиз, а по итогам конкурса выбрали концепцию будущего общественного пространства.
Площадь сквера составит около 500 квадратных метров. Его главным объектом станет двухметровая бронзовая скульптура Антона Чехова, которую создаст хабаровский скульптор Роман Босов. При работе над образом писателя он будет опираться на творческое наследие Владимира Бабурова, ставшего одним из вдохновителей идеи установки памятника.
По словам Сергея Кравчука, проект станет не только новым общественным пространством, но и важной частью культурного наследия города.
— Проект «Чехов на Амуре» — это не просто благоустройство территории, а вклад в культурную память города и формирование уважительного отношения к истории. Мы видим, насколько серьезно и ответственно подошла к делу инициативная группа, и со стороны администрации Хабаровска мы готовы оказывать проекту необходимое содействие. Уверен, что вместе с общественниками, бизнесом, жителями — мы сможем воплотить эту идею в жизнь и создать в краевом центре еще одно любимое горожанами место, — отметил мэр Хабаровска.
Открытие сквера и памятника планируют приурочить к 1 июля 2028 года. Именно в этот день в 1890 году Антон Чехов отправился из Хабаровска в свое знаменитое путешествие на Сахалин. Впереди — информационная кампания, посвященная проекту: организаторы готовят брендбук, серию публикаций, интервью и просветительские мероприятия, рассказывающие о жизни и творчестве писателя.
Первым практическим этапом станет субботник, который пройдет в середине августа. Участники расчистят территорию будущего сквера и установят памятный гранитный знак с информационной табличкой. К работам пригласят всех желающих жителей города.