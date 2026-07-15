Сквер и памятник Чехову могут появиться в Хабаровске к 2028 году

— Проект «Чехов на Амуре» — это не просто благоустройство территории, а вклад в культурную память города и формирование уважительного отношения к истории. Мы видим, насколько серьезно и ответственно подошла к делу инициативная группа, и со стороны администрации Хабаровска мы готовы оказывать проекту необходимое содействие. Уверен, что вместе с общественниками, бизнесом, жителями — мы сможем воплотить эту идею в жизнь и создать в краевом центре еще одно любимое горожанами место, — отметил мэр Хабаровска.