Родители детей из лагеря «Динамовец» потребовали компенсировать лечение

Родители юных омичей, попавших в больницу после отдыха в спортивно-оздоровительном лагере «Динамовец», заявили в социальных сетях, что руководство учреждения не отвечает на их обращения.
Омичи хотят получить компенсацию расходов на лечение детей и вернуть деньги за неиспользованные дни путёвки. Кроме того, родители обратились к губернатору Омской области с просьбой организовать проверки в других лагерях региона.
Напомним, 10 и 11 июля на плохое самочувствие пожаловались воспитанники и сотрудники «Динамовца». В больницу доставили 19 человек — девять детей и десять взрослых.
После случившегося работу лагеря приостановили. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.