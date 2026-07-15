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Родители детей из лагеря «Динамовец» потребовали компенсировать лечение

После госпитализации 19 человек омичи также попросили губернатора проверить другие детские лагеря.

Источник: Om1 Омск

Родители юных омичей, попавших в больницу после отдыха в спортивно-оздоровительном лагере «Динамовец», заявили в социальных сетях, что руководство учреждения не отвечает на их обращения.

Омичи хотят получить компенсацию расходов на лечение детей и вернуть деньги за неиспользованные дни путёвки. Кроме того, родители обратились к губернатору Омской области с просьбой организовать проверки в других лагерях региона.

Напомним, 10 и 11 июля на плохое самочувствие пожаловались воспитанники и сотрудники «Динамовца». В больницу доставили 19 человек — девять детей и десять взрослых.

После случившегося работу лагеря приостановили. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.