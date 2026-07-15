Электричество частично отключилось в Иркутском районе

IrkutskMedia, 15 июля. Сегодня в 05:08 для ликвидации технологического нарушения режима работы сети произведено частичное отключение электроэнергии в Иркутском районе. Без электроснабжения осталась часть домов в деревне Ширяева на улицах: 2 Августа, Байкальская, Болотная, Вампилова, Городская, Государева, Запрудная, Зелёная, Комсомольская, Ленина, Лесная, Лесхозная, Майская, Николая Челнокова, Новая, Октябрьская, Петрова, Радужная, Распутина, Садовая, Северная, Сибирская, Солнечная, Специалистов, Школьная, Широкая, Ясная, а также в переулках Запрудный и Комсомольский.