Двое педагогов из Хабаровского края вошли в число лучших в России

Директор Инженерной школы Комсомольска-на-Амуре Екатерина Баранова, в свою очередь, выступит на конкурсе «Директор года России». Его первая часть состоится в Иркутске. Пять участников, которые наберут больше всего баллов, пройдут во второй тур.