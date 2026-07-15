Двое педагогов из Хабаровского края вошли в число лучших в России

Учитель из Вяземского Вероника Рязанова и директор школы из Комсомольска-на-Амуре Екатерина Баранова вышли в финалы всероссийских конкурсов профессионального мастерства. Оба педагога уже пополнили число 30 сильнейших участников страны, сообщили в министерстве образования и науки Хабаровского края.
Вероника Рязанова, работающая учителем начальных классов школы № 20 имени Ф. П. Котляра, представит регион на конкурсе «Первый учитель». Первый финальный тур пройдёт в Петропавловске-Камчатском, где встретятся педагоги из 17 регионов. Десять лучших продолжат борьбу за победу.
Директор Инженерной школы Комсомольска-на-Амуре Екатерина Баранова, в свою очередь, выступит на конкурсе «Директор года России». Его первая часть состоится в Иркутске. Пять участников, которые наберут больше всего баллов, пройдут во второй тур.
«Для меня конкурс — возможность представить опыт нашей школы и города на всероссийском уровне. Мы создаём пространство, где растут будущие инженеры, конструкторы и исследователи, и рассчитываем найти новые идеи для развития образования», — рассказала директор.
Вторые очные туры обоих конкурсов пройдут в Москве в конце сентября, а имена победителей объявят ко Дню учителя. Состязания организованы по федеральному проекту «Педагоги и наставники» нацпроекта «Молодёжь и дети», инициированного президентом России Владимиром Путиным.
Ещё трое представителей края готовятся к другим всероссийским конкурсам. Учитель эвенкийского языка Мария Мусатова выступит в Липецке на конкурсе «Лучший учитель родного языка и литературы — 2026», учитель начальных классов Кадетской школы № 1 им. Ф. Ф. Ушакова Юлия Борец представит регион на «Учителе года России», а воспитатель детсада № 188 Анна Петришенко поборется за звание лучшего воспитателя страны.