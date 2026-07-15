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За автомобилями для перевозки арестованных ФСБ закрепили черный цвет

Согласно решению правительства, за службой резервируется отдельная цветографическая схема.

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Правительство России отдельно утвердило требования к автомобилям, которые используются ФСБ для перевозки заключенных под стражу. ТАСС ознакомился с соответствующим документом.

Согласно решению кабмина, за службой резервируется отдельная цветографическая схема, причем «основным цветом наружной поверхности транспортных средств является черный». Контрастные полоски могут быть белыми, синими и красными, также необходима надпись прописными буквами «ФСБ России» или «Пограничная служба ФСБ России» и эмблема структуры.

Кроме того, такие автомобили должны быть оборудованы «мигалками» — как проблесковыми маячками, так и звуковыми сигналами. Дополнительные световые сигналы могут устанавливаться на машины, строящиеся на базе грузовиков.