Проезд в маршрутке из Ангарска в Иркутск подорожает до 250 рублей с 1 августа

Перевозчик официально уведомил министерство транспорта Иркутской области о повышении цены на двух маршрутах — № 372 и 375 «Ангарск — Иркутск». С 1 августа 2026 года билет в одну сторону обойдется пассажирам в 250 рублей. Причина — резкий рост затрат на дизель, бензин и запчасти. Чтобы автобусы не встали, тариф пришлось пересмотреть.
— Параллельно в самом Ангарске уже подняли плату за проезд на нескольких городских маршрутах. Автобусы № 2, 3, 7, 11, 27 и 28 теперь возят пассажиров за 60 рублей. С 15 июля такая же цена заработает на № 8, 10 и 20, а с 17 июля к ним добавится и № 9, — сказали в окружной администрации.
Маршруты № 1 и 5, а также рейсы в Мегет, Одинск и Савватеевку пока работают по старым тарифам. В мэрии напоминают — автобусы частные, поэтому стоимость проезда определяет сам перевозчик исходя из своих расходов.