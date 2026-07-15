Проезд в маршрутке из Ангарска в Иркутск подорожает до 250 рублей с 1 августа

— Параллельно в самом Ангарске уже подняли плату за проезд на нескольких городских маршрутах. Автобусы № 2, 3, 7, 11, 27 и 28 теперь возят пассажиров за 60 рублей. С 15 июля такая же цена заработает на № 8, 10 и 20, а с 17 июля к ним добавится и № 9, — сказали в окружной администрации.