Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Маленький казахстанец провалился в канализационный люк и полиция завела дело

В поселке возле города Лисаковск Костанайской области трехлетний ребенок едва не утонул упав в коллектор. Возбуждено уголовное дело, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Как передает «Astana TV», мальчик вышел из дома в магазин с 10-летним братом и по дороге провалился в канализационный люк. До прибытия скорой помощи из колодца его достали очевидцы, а потом обследовали в Лисаковской городской больнице.

«К счастью, обошлось без травм и ушибов», — говорится в сюжете.

В акимате поселка Октябрьский пояснили, что сразу после происшествия пластиковую крышку этого колодца заменили на чугунную, установив крепежи и болты. По факту происшествия полицейские возбудили уголовное дело и проводят проверку. Об этом рассказал заместитель начальника Департамента полиции Костанайской области Аманжол Байзаков.

На днях 35-летняя жительница Актюбинской области устроила ночную фотосессию прямо на проезжей части автомобильного моста в Семее.