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В Минусинске пенсионерка добилась возврата денег за холодильник, который не давал ей покоя

Специалисты красноярского Роспотребнадзора помогли пенсионерке из Минусинска вернуть деньги за слишком шумный холодильник.

Специалисты красноярского Роспотребнадзора помогли пенсионерке из Минусинска вернуть деньги за слишком шумный холодильник.

Женщина купила его в магазине «Бирюса» на улице Ботаническая. В процессе эксплуатации выявился серьезный недостаток — слишком шумная работа компрессора. При этом холодильник работал не только громко, но и без остановки. В сервисном центре на консультации пояснили, что это не является нормой — в исправном состоянии компрессор должен включаться раз в полтора часа.

«Шум от холодильника был настолько сильным, что даже я, имеющая плохой слух и пользующаяся слуховым аппаратом, не могу спокойно находиться дома, полноценно отдыхать, а тем более спать. Я вынуждена не пользоваться им», — пояснили женщина в своей жалобе.

Специалисты Роспотребнадзора составили претензию с требованием вернуть деньги за некачественный товар. Продавец принял холодильник на диагностику, но заявил, что дефект не обнаружен. Тогда женщине помогли составить исковое заявление в суд. Там в ходе разбирательства продавец все же пошел навстречу и стороны заключили мировое соглашение. Индивидуальный предприниматель Кузнецова Г. Н. согласилась вернуть покупательнице 35 000 рублей, а та в свою очередь обязалась передать товар в установленный срок.

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