В Минусинске пенсионерка добилась возврата денег за холодильник, который не давал ей покоя

Специалисты красноярского Роспотребнадзора помогли пенсионерке из Минусинска вернуть деньги за слишком шумный холодильник.
Женщина купила его в магазине «Бирюса» на улице Ботаническая. В процессе эксплуатации выявился серьезный недостаток — слишком шумная работа компрессора. При этом холодильник работал не только громко, но и без остановки. В сервисном центре на консультации пояснили, что это не является нормой — в исправном состоянии компрессор должен включаться раз в полтора часа.
«Шум от холодильника был настолько сильным, что даже я, имеющая плохой слух и пользующаяся слуховым аппаратом, не могу спокойно находиться дома, полноценно отдыхать, а тем более спать. Я вынуждена не пользоваться им», — пояснили женщина в своей жалобе.
Специалисты Роспотребнадзора составили претензию с требованием вернуть деньги за некачественный товар. Продавец принял холодильник на диагностику, но заявил, что дефект не обнаружен. Тогда женщине помогли составить исковое заявление в суд. Там в ходе разбирательства продавец все же пошел навстречу и стороны заключили мировое соглашение. Индивидуальный предприниматель Кузнецова Г. Н. согласилась вернуть покупательнице 35 000 рублей, а та в свою очередь обязалась передать товар в установленный срок.