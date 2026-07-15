В Минусинске пенсионерка добилась возврата денег за холодильник, который не давал ей покоя

Женщина купила его в магазине «Бирюса» на улице Ботаническая. В процессе эксплуатации выявился серьезный недостаток — слишком шумная работа компрессора. При этом холодильник работал не только громко, но и без остановки. В сервисном центре на консультации пояснили, что это не является нормой — в исправном состоянии компрессор должен включаться раз в полтора часа.