В Хабаровском крае за сутки в шести ДТП пострадали девять человек

Около 22:10 в районе дома № 34/2 по улице Карьерной 26-летняя женщина-водитель «Ниссан Куб» двигалась по улице Просвещения и не выбрала безопасный боковой интервал с попутно двигавшимся мотоциклом. За рулём двухколёсного транспортного средства находился 15-летний подросток. В результате столкновения мотоциклист не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в забор частного дома. Несовершеннолетний получил травмы и был госпитализирован. Оба водителя не имеют прав, освидетельствование показало алкогольное опьянение у женщины. Материалы направлены в ПДН для привлечения матери подростка к ответственности.