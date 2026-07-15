В Хабаровском крае за сутки в шести ДТП пострадали девять человек

В Хабаровском крае за минувшие сутки, 14 июля, сотрудники Госавтоинспекции зарегистрировали шесть дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Травмы получили девять человек. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в Госавтоинспекции Хабаровского края, по видам зарегистрированы два столкновения. Одно из самых серьёзных происшествий случилось в Комсомольске-на-Амуре.
Около 22:10 в районе дома № 34/2 по улице Карьерной 26-летняя женщина-водитель «Ниссан Куб» двигалась по улице Просвещения и не выбрала безопасный боковой интервал с попутно двигавшимся мотоциклом. За рулём двухколёсного транспортного средства находился 15-летний подросток. В результате столкновения мотоциклист не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в забор частного дома. Несовершеннолетний получил травмы и был госпитализирован. Оба водителя не имеют прав, освидетельствование показало алкогольное опьянение у женщины. Материалы направлены в ПДН для привлечения матери подростка к ответственности.
Всего за сутки в крае выявлено 269 нарушений ПДД, задержаны 12 пьяных водителей, 13 бесправников, пять водителей не пропустили пешеходов.
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