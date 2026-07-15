Раскрыта финансовая подоплека визита Державина в Омск на День города

По состоянию на среду, 15 июля 2026 года, объявлен тендер на услуги, связанные с организацией выступления знаменитого в масштабах страны артиста на День города Омска. Напомним, на сей раз в рамках праздничных мероприятий, запланированных на 1 августа 2026 года, пройдет концерт (16+) Андрея Державина и его группы «Сталкер».
Собственно, речь в данном случае речь идет об оказании услуг, связанных с выполнением так называемого бытового райдера артиста, которым заранее обговариваются необходимые условия для обеспечения его комфортного пребывания. Его выполнение обойдется в сумму чуть выше 3,43 миллиона рублей, следует из данных специализированного ресурса. На текущий момент не известно, потребуются ли иные вложения в запланированный концерт.
Напомним, пик славы Андрея Державина пришелся на 1980−1990-е годы. Во второй половине 1980-х его группа «Сталкер» выпустила два успешных альбома, третий «грянул в 1991-м, после чего исполнитель продолжил преимущественно сольную карьеру. С наступлением XXI века Державин стал писать музыку к кино, мультфильмам и сериалам. В конце 2010-х возродил группу “Сталкер”, обозначив этим новый виток своей творческой активности.
Стоит отметить, что «большого» официального анонса от городских или областных властей по поводу грядущего концерта на День города к настоящему моменту еще не было. Празднование состоится 1 августа 2026 года. Ранее раскрыта программа Дня города.