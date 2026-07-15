Раскрыта финансовая подоплека визита Державина в Омск на День города

Напомним, пик славы Андрея Державина пришелся на 1980−1990-е годы. Во второй половине 1980-х его группа «Сталкер» выпустила два успешных альбома, третий «грянул в 1991-м, после чего исполнитель продолжил преимущественно сольную карьеру. С наступлением XXI века Державин стал писать музыку к кино, мультфильмам и сериалам. В конце 2010-х возродил группу “Сталкер”, обозначив этим новый виток своей творческой активности.