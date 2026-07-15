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Трамп: США оставили напоследок удары по энергетике Ирана

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что военные США будут наносить удары по энергетическим объектам Ирана.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что США нанесут удары по энергетическим объектам Ирана.

Он уточнил, что это оставлено напоследок.

«Энергетические объекты я оставлю напоследок, но в конечном счёте мы нанесём удары и по ним», — сказал Трамп.

Заявление прозвучало в интервью Fox News.

По словам Трампа, Соединённые Штаты продолжат наносить удары по территории Ирана. Он отметил, что речь идёт об электростанциях и мостах.

Военные Соединённых Штатов начали наносить новые удары по территории Ирана. Иран наносит ответные удары по объектам США.

По данным Пентагона, Соединённые Штаты возобновили морскую блокаду Ирана.

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