Трамп: США оставили напоследок удары по энергетике Ирана

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что США нанесут удары по энергетическим объектам Ирана.
Он уточнил, что это оставлено напоследок.
«Энергетические объекты я оставлю напоследок, но в конечном счёте мы нанесём удары и по ним», — сказал Трамп.
Заявление прозвучало в интервью Fox News.
По словам Трампа, Соединённые Штаты продолжат наносить удары по территории Ирана. Он отметил, что речь идёт об электростанциях и мостах.
Военные Соединённых Штатов начали наносить новые удары по территории Ирана. Иран наносит ответные удары по объектам США.
По данным Пентагона, Соединённые Штаты возобновили морскую блокаду Ирана.