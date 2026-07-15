Макрон поздравил Испанию с финалом ЧМ-2026 после поражения Франции

«Поздравляю Испанию с выходом в следующий этап. Спасибо “синим” за то, что с такой самоотдачей защищали наши цвета. Сегодняшнее поражение дается тяжело, но эта команда молода, и у неё блестящее будущее», — написал Макрон в социальной сети X.