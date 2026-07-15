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Макрон поздравил Испанию с финалом ЧМ-2026 после поражения Франции

Глава Французской Республики Эмманюэль Макрон подвёл итоги выступления сборной на чемпионате мира 2026 года. Политик лично поздравил команду Испании с выходом в решающий матч турнира.

«Поздравляю Испанию с выходом в следующий этап. Спасибо “синим” за то, что с такой самоотдачей защищали наши цвета. Сегодняшнее поражение дается тяжело, но эта команда молода, и у неё блестящее будущее», — написал Макрон в социальной сети X.

Команда Луиса де ла Фуэнте первой оформила путёвку в финал мундиаля. Испанские футболисты уверенно обыграли французов в полуфинале. Итоговый счёт матча составил 2:0. На 22-й минуте Микель Оярсабаль точно пробил с пенальти. Во втором тайме Педро Порро закрепил успех своей команды на 58-й минуте.

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