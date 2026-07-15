В Хабаровском крае в рабочем поселке Ванино завершается строительство модульного здания для размещения 19-й пожарной части и аварийно-спасательной службы. Готовность объекта на сегодняшний день составляет 95%. Работы ведутся по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина об усилении противопожарной защиты населенных пунктов, а также в рамках государственной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и пожаров», сообщает пресс-служба комитета Правительства Хабаровского края по гражданской защите.
«Новый объект позволит перевести действующее подразделение из помещений, требующих капитального ремонта, но и создать современный поисково-спасательный отряд. Это значительно повысит уровень безопасности жителей рабочих поселков Ванино, Октябрьский и поселка Токи, где проживает порядка 24 тысяч человек», — говорится в сообщении.
На сегодняшний день на объекте завершены основные строительные работы. Полностью смонтировано здание, внутренние перегородки, двери и окна, завершены работы по монтажу служебных помещений, продолжается устройство инженерных систем.
Строительство пожарно-спасательного подразделения в Ванино близится к финалу. Фото: Комитет Правительства Хабаровского края по гражданской защите.
Строительство пожарно-спасательного подразделения в Ванино близится к финалу. Фото: Комитет Правительства Хабаровского края по гражданской защите.
Строительство пожарно-спасательного подразделения в Ванино близится к финалу. Фото: Комитет Правительства Хабаровского края по гражданской защите.
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Также выполнена подготовка территории: устроен подъезд к объекту, проведена планировка земельного участка, уложены дорожные плиты под основание здания и выезд пожарной техники.
В настоящее время подрядчик завершает монтаж систем отопления, водоснабжения и канализации, а также выполняет завершающие работы по электроснабжению и освещению.
«После постановки на дежурство службу здесь будут нести 49 сотрудников Противопожарной службы Хабаровского края и 15 специалистов Аварийно-спасательной службы. На вооружении подразделения находятся четыре пожарные автоцистерны и автолестница. Все это позволит обеспечить пожарных и спасателей современными условиями для работы и повысить оперативность реагирования на происшествия», — отметил председатель комитета Правительства края по гражданской защите Александр Горохов.
Развитие противопожарной инфраструктуры в регионе будет продолжено. В 2026 году новые модульные пожарные части также появятся в селах Мичуринское, Кукан и Шереметьево Хабаровского муниципального района.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что возведение объекта находится под пристальным контролем краевых властей. После ввода в эксплуатацию пожарные и спасатели получат помещение, полностью отвечающее современным требованиям, и смогут продолжать свою работу в комфортных условиях без перерыва в боевой готовности.