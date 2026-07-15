Строительство пожарно-спасательного подразделения в Ванино близится к финалу

В Хабаровском крае в рабочем поселке Ванино завершается строительство модульного здания для размещения 19-й пожарной части и аварийно-спасательной службы. Готовность объекта на сегодняшний день составляет 95%. Работы ведутся по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина об усилении противопожарной защиты населенных пунктов, а также в рамках государственной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и пожаров», сообщает пресс-служба комитета Правительства Хабаровского края по гражданской защите.