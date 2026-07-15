Проект США о санкциях против РФ снизит пошлины для ряда покупателей российских энергоресурсов

В документе утверждается, что американцы планируют ввести новые санкции относительно четырех российских банков. Под ограничения рискуют попасть Банк России, Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк. В отношении Банка России предусматривается введение двух ограничительных мер. Остальные три банка могут попасть под полный пакет рестрикций. Важно уточнить, что для физических и юридических лиц в США предполагается ввести запрет на любые операции с этими организациями.