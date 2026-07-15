Проект США о санкциях против РФ снизит пошлины для ряда покупателей российских энергоресурсов

Последняя версия законопроекта США об антироссийских санкциях предполагает некоторые послабления. Документ предусматривает снижение максимальных пошлин для пяти покупателей нефти и газа в РФ. Так говорится в материалах Конгресса, цитирует РИА Новости.
Ранее законопроектом предлагалось ввести пошлины в размере 500% для стран, закупающих российские нефть и газ. Теперь ставку решили снизить до 100%. Она будет применима к пяти крупнейшим покупателям энергоресурсов из РФ.
Кроме того, новую норму намерены распространить на несколько стран, которые, по оценке США, помогают обходить санкции. Всего таких государств, предположительно, тоже будет пять.
Проект предусматривает исключение для покупателей российского газа. Пошлина не будет налагаться, если на долю государства приходится менее 15% годового экспорта природного газа из РФ. Условием также является намерение страны-покупателя сократить соответствующие закупки. Для этого государство должно демонстрировать шаги к данной цели.
Американцы уже обсуждают законопроект об ужесточении санкций в отношении Москвы. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отметил, что пока не знает, поддержит ли инициативу. Он уведомил, что примет решение об этом позже. Переговоры на предмет новых антироссийских санкций ведутся, добавил американский лидер.
Глава Белого дома сообщил, что проект закона еще дорабатывается в Конгрессе. Дональд Трамп при этом допустил принятие новых санкций против России. Он заверил, что еще не обсуждал с Конгрессом некоторые положения обновленного документа. Однако президент США высоко оценил перспективы принятия проекта.
В документе утверждается, что американцы планируют ввести новые санкции относительно четырех российских банков. Под ограничения рискуют попасть Банк России, Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк. В отношении Банка России предусматривается введение двух ограничительных мер. Остальные три банка могут попасть под полный пакет рестрикций. Важно уточнить, что для физических и юридических лиц в США предполагается ввести запрет на любые операции с этими организациями.