15 июля 2026 года, в среду, в церковном календаре сразу несколько значимых событий. В этот день церковь совершает празднование Положения честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне. Согласно преданию, драгоценная риза (одеяние) Божией Матери была перенесена из Палестины в Константинополь и положена в храме во Влахерне. В Палестине святыня хранилась в доме престарелой еврейки в качестве семейной реликвии. Была обнаружена случайно приближенными византийского императора Льва Македонянина братьями Гальбием и Кандидом. Для святыни был воздвигнут новый храм в честь Богоматери. Священную Ризу с почестями перенесли во Влахернский храм, вложив ее в новый ковчег. Впоследствии святыня прославилась многими чудесами. Согласно преданиям, по усердным молитвам перед ризой Божией Матери во Влахернской церкви происходили случаи благодатной помощи. Также в этот день совершается память: Святителя Фотия, митрополита Киевского и всея Руси (1431 г.). Святителя Иувеналия (Ювеналия), патриарха Иерусалимского (ок. 458 г.). Кроме того, в этот день совершается празднование в честь Феодотьевской (1487), Пожайской (XVII), и Ахтырской (1739) икон Божией Матери. 15 июля, среда, традиционный постный день для православных христиан.
15 июля: какой сегодня праздник в церкви
15 июля 2026 года, в среду, в церковном календаре сразу несколько значимых событий. В этот день церковь совершает празднование Положения.
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